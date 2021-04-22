Многодетная мама из Самары будет отстаивать в регионе интересы семей с детьми

В Союзе женщин уверены, что Светлана справится

Союз женщин Самарской области выдвинул для участие в предварительном голосовании "Единой России" многодетную маму Светлану Макушеву. По мнению общественников, он имеет все шансы отстаивать интересны семей с детьми на уровне региона.

Светлана - депутат Железнодорожного района города. В Союзе ее кандидатуру поддержали 22 человека. В случае успеха на внутрипартийном отборе, Макушева сможет участвовать на выборах в Самарскую губернскую думу.

- Светлане Васильевне под силу представлять интересны женщин, семьи и детей на законодательном уровне. Она один из самых энергичных членов правления. Автор множества полезных соцпроектов, - рассказала председатель регионального Союза женщин Наталья Идиятуллина.

Среди проектов, автором которых является Макушева - "Фабрика будущих профессионалов". Благодаря ему сотни жителей региона смогли обучиться новому ремеслу и найти себя в новом деле. В частности, помог он мамам в декрете.

- Перед нами стоит много задач: развитие и образование детей, создание полноценной семьи, самореализация. Часто существующие законы отстают от жизни. Сегодня многие женщины по-прежнему находятся в уязвимом положении – это многодетные и одинокие мамы, жертвы домашнего насилия. Работы много и я вижу свою основную задачу, если стану депутатом, - заявила сама Светлана.

Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая.