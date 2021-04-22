Более 1,5 тысяч самарцев подали заявки на конкурс "Лидеры России"

Самарская область входит в Топ-10 по количеству заявок на конкурс "Лидеры России"

На конкурс "Лидеры России" от Самарской области поступило 1,5 заявок, сообщили в региональном правительстве.

По активности конкурсантов самарский регион занимает восьмое место в целом по стране и третье по ПФО. Всего же на конкурс уже поступило более 100 тыс. заявок, при этом принимать их будут еще 5 дней.

Чаще остальных в конкурсе управленцев хотят поучаствовать граждане в возрасте от 31 до 35 лет, таких насчитывается 27%, немногим меньше желающих в возрасте от 36 до 40 лет - 26%. Среди зарегистрировавшихся на конкурс 73% - мужчины.

В этом году участие в конкурсе могут принимать и студенты, у которых нет управленческого опыта, а также иностранцы, которые хотят жить и работать в России.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Заявки заканчивают принимать 26 апреля в 23:59.