Эксперт рассказала, когда доллар будет стоить больше 100 рублей

Доллар может подорожать уже до конца этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие несколько лет доллар может подорожать на треть и будет стоить больше 100 рублей, считает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Как он рассказал news.ru, американская валюта будет расти в силу специфики российской экономики. "Если у вас в экономике перманентно выше инфляция, чем в Америке, ваша валюта перманентно будет дешеветь", - сказал аналитик.

Он считает, что уже в этом году доллар, возможно, будет стоить 80-85 рублей. По мнению эксперта, российское правительство оказалось в ситуации, когда покрыть бюджетные расходы можно только через девальвацию рубля.

- Единственный способ оплатить расходы государства - это девальвировать рубль, чтобы собрать налоги с экспортеров, потому что у них выручка в валюте. Чем дешевле рубль, тем больше вы соберете с "Норникеля", "Роснефти" "Газпрома" и так далее в качестве налоговой выручки, - сказал Голубовский.