В Самаре "Ночные волки" начинают новый сезон

Мотоколонна проедет по Самаре в субботу

Новый мотосезон начинает самарский клуб "Ночные волки". Старт сезона они отметят мотопробегом в субботу, 24 апреля.

Мотоколонна отправится от торгового центра "Амбар" в 14:30. Ожидается, что на парковке соберется около двухсот байков. Приедут байкеры из Тольятти, Сызрани и Жигулевска, а также из Бугуруслана, Казани, Пензы и Кузнецка.

Мотоколонна проследует по Южному шоссе, улице Авроры, Московскому шоссе, Волжскому шоссе на Демократическую, 52, в район базы отдыха "Дубки".

Как отмечают организаторы, мотопробегом они хотят привлечь внимание автомобилистов и других участников движения. "Мы появились на дорогах, давайте будем взаимовежливы и внимательны друг к другу!" - сказал лидер самарских "Ночных волков" Андрей Камышев.