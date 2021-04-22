В Самарской области вакцинировались 170 тысяч человек

В Самарской области свободный доступ к вакцине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области свободный доступ к вакцине от коронавируса и нет ее дефицита, заявил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Ранее во время своего послания к Федеральному собранию и гражданам России президент страны Владимир Путин призвал всех сделать прививку от коронавируса, отметив, что только так можно победить эпидемию.

На настоящий момент в Самарской области вакцинацию завершили порядка 170 тыс. человек. В регионе работает 166 пунктов, где можно сделать прививку. В ближайшее время доставят еще 67 тысяч доз вакцин.

- Мы страна с самым свободным доступом населения к вакцинации в мире. Я говорю с полнейшей ответственностью - нигде нет такого доступа к вакцинации. У нас самый свободный доступ, у нас нет дефицита вакцины, - сказал Муравец.