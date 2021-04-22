В Самаре придумали уникальную технологию переработки жидких отходов

Резидент технопарка "Жигулевская долина" разработал уникальную технологию переработки жидких отходов в очищенную до норм ПДК воду, которую можно применять в сельском хозяйстве, животноводстве. Созданный компанией аппаратно-технологический комплекс не имеет аналогов в этой области. Изделие помогает создавать замкнутые экосистемы на небольшой площади при низких капиталовложениях. На переработку 1 кубометра стоков тратится не более 10 рублей.

ООО «Альтернативные экологические проекты» работает с 2016 года. Компания вошла в ряды резидентов технопарка «Жигулёвская долина», дав старт развитию кластера биотехнологий в Самарской области. Принцип работы оборудования основывается на вращающемся магнитном поле и несовместимых физико-химических процессах.

- Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые реализуют инновационные, социально значимые проекты. Резидентам «Жигулевской долины» мы оказываем целый спектр услуг: от консультирования до помощи в привлечении финансирования, поиска инвесторов, - рассказал о вкладе в развитие технологичных компаний министр экономического развития Дмитрий Богданов.

Уникальная технология уже нашла свое применение в различных сферах - ее взяли на вооружение крупные корпорации, например, РЖД намерены с помощью этой разработки решать проблемы очистки ливневок, канализации, стоков пассажирских составов и вокзалов.

- Меры поддержки, предоставляемые регионом, позволили нам найти партнеров в нашей стране и за рубежом. Мы уже запустили два комплекса по производству удобрений в Республике Вьетнам, получены заказы на проектирование и поставку оборудования в Республиках Сербия и Болгария. Кроме того, ведется работа по внедрению технологии в Республике Казахстан и Чешской Республике, - рассказал генеральный директор компании Александр Хабаров.