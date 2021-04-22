В Самаре хотят поставить новый арт-объект греческого скульптора

В Самаре решают, где поставить новую скульптуру Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре обсуждают установку нового арт-объекта, который символизирует мир, доброту и семейные ценности.

К депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну обратился директор самарского театра оперы и балета Сергей Филиппов, который попросил оказать содействие в установке. Скульптура имеет высоту 5,5 метров, а диаметр основания - 3 метра. Ее автором является греческий скульптор Кауши Бесим.

Одна из его работ установлена на популярном курорте Айя-Напа на Кипре. Памятник, получивший название "Небо", выполнен в виде белой птицы, устремленной в небеса, символизируя чистые помыслы и светлые надежды.

Сейчас решается, где в Самаре можно поставить новую скульптуру.