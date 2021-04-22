Самарские "Крылья Советов" помогут болельщикам попасть на финал Кубка России по футболу

Болельщики поддержат "Крылья" на игре в Нижнем Новгороде

Самарские "Крылья Советов" помогут своим болельщикам попасть на финал Кубка России по футболу.

- Сейчас клуб совместно с РФС прорабатывает вопрос реализации билетов на финальный матч для самарских болельщиков. Вся официальная информация будет размещена на сайтах РФС и "Крыльев Советов", - говорится в сообщении клуба.

В команде предостерегают от покупки билетов на сторонних ресурсах и отмечают, что сейчас их реализация приостановлена.

Финальная игра, в которой "Крылья" встретятся с "Локомотивом" состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. В финал самарцы попали, обыграв "Ахмат" в Грозном.