В Самарской области в ночь на 23 апреля ожидается сильный туман

В Самарской области ожидается сильный туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного тумана, сообщают в региональном МЧС.

Туман прогнозируют в ночь на пятницу, 23 апреля, а также утром. Видимость будет не более 500 метров.

Водителям в таких условиях рекомендуют по возможности избегать поездок, а если во время движения туман оказался настолько плотный, что невозможно разглядеть капот автомобиля, то остановиться и переждать, включив аварийную сигнализацию.

Водителей призывают в туман не ориентироваться на идущий впереди автомобиль, поскольку у него видимость тоже ограничена, он может внезапно остановиться. Лучше в качестве ориентиров использовать края дороги, деревья, придорожные ограждения или столбы.