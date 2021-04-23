В парке 60-летия Советской власти в Самаре бегала лиса

В самарском парке бегала лиса. Фото - скриншот

В Самаре в соцсетях появилось видео, как в парке 6-летия Советской власти бегала лиса. Видео разместили в группе "Новости Самары - Самара Life".

Лиса пересекала дорогу и пропускала бегунов, тренировавшихся в парке, а затем побежала в сторону, где стояли собаки.

В соцсетях пользовали гадали, почему животное вышло к людям, предполагая, что лиса голодная и, возможно, искала мусорные баки. Высказывались предположения, что у нее, возможно бешенство, раз она не боится людей.

А некоторые предполагали, что лиса просто тоже пришла на тренировку, решив побегать.