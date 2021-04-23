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Общество23 апреля 2021 7:55

В Самарской области в выходные ожидают грозы

В выходные будет холодная и пасмурная погода
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре будет пасмурно и дождливо

В Самаре будет пасмурно и дождливо

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные в Самарской области будет холодно, пасмурно и ожидаются грозы. Такой прогноз дают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха не поднимется выше +17 градусов, а ночами и вовсе будет +5, +10 градусов.

На пятницу осадков не прогнозируют, их ожидают в выходные. По прогнозам, по области будут кратковременные дожди, а местами ожидаются грозы.

Осадки в регион приносит балканский циклон. Ожидалось, что к концу недели он свою мощь потеряет, но пока дожди продолжаются.