В Самаре будут судить работника, чистящего крышу в момент, когда на подростка упала наледь

В Самаре будут судить работника за то, что с крыши на подростка упала наледь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить работника, который чистил крышу дома на улице Физкультурной в момент, когда оттуда упала наледь прямо на 13-летнего подростка. Собрано достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Наледь на подростка упала в январе этого года. Пострадавшему тогда оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обвиняют работника, который чистил крышу по договору. Ему грозит до двух лет лишения свободы.