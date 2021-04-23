Самарские единороссы начали реализовывать инициативы президента

В Самарской области разработают программу с учетом пожеланий граждан

Самарские единороссы без раскачки начали реализацию посланий президента, сообщил секретарь реготделения партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Мы внимательно провели аналитическую работу по всем пунктам послания и отметили, что целый ряд инициатив «Единой России» были озвучены президентом с прямой отсылкой на предложения партии и будут воплощены в ближайшие месяцы, - сказал глава региона.

При этом все фракции законодательных органах будут отрабатывать законы и нормативные документы.

Кроме того, «Единая Россия» обсудит свою программу с жителями регионов по всей стране. В Самарской области от граждан также соберут предложения, чтобы в дальнейшем выработать свою программу, нацеленную на повышение уровня жизни жителей региона.