В Самаре изменят схему движения для двух автобусных маршрутов

В Самаре перекроют дорогу из-за ремонта на водопроводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменят схему движения двух автобусных маршрутов под номерами 3 и 13. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Изменения носят временный характер и связаны с ремонтом на водоводе. На улице Паровозной будут делать ремонт на водопроводной линии. В результате в пятницу, 23 апреля, автобусы маршрутов 3 и 13 поедут до остановки "Магазин №5", а далее развернутся и проследуют по маршруту в обратном направлении.

Также сегодня ограничат движение по улице 128-й км около железнодорожного переезда на улице Малоречной.

Ожидается, что измененная схема движения будет действовать до 23:00 в пятницу.