Мобильные бригады могут сделать на дому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области более 400 жителей сделали прививку от коронавируса дома, сообщили в региональном правительстве.

В регионе работают мобильные медицинские бригады, чтобы вакцинировать на дому граждан, которым сложно выйти - инвалидам, пожилым гражданам, которым сложно ходить, ветеранам войны. Чтобы пригасить бригаду для вакцинации, необходимо позвонить в поликлинику.

Врачи осматривают пациента и делаю прививку, если его состояние это позволяет. После медики в течение получаса наблюдают за пациентом.

Вакцину привозят в специальном контейнере, в котором сохраняется нужная для ее хранения температура.

Ранее в Самарской области начали работать круглосуточные пункты, где можно сделать прививку.

По последним данным, в Самарской области коронавирусом заразились 60 053 человек, из которых выздоровели 57 165, умерли - 1 400.