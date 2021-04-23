В пятницу и выходные в Самаре у ТЦ можно будет сделать прививку от коронавируса

В Самаре в выходные прививку от коронавируса можно будет сделать около торговых центров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу и выходные в Самаре можно будет сделать прививку от коронавируса около торговых центров города. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Передвижные прививочные пункты будут работать в пятницу с 14:00 до 19:00, в выходные - с 11:00 до 18:00.

Расположены мобильны пункты будут около ТЦ МЕГА - на парковке около центрального входа, у ТЦ "Космопорт" - на парковке у входа в магазин Спортмастер, и у ТЦ "Амбар" на парковке у второго входа.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и примет решение, делать ли прививку. После прививку дадут памятку и назначат дату для повторной вакцинации.