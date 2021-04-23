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Общество23 апреля 2021 12:15

В Самарской области директор продуктового магазина присвоил более 200 тысяч рублей

За растрату ему грозит до шести лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области будут судить директора магазина, который растратил деньги из кассы

В Самарской области будут судить директора магазина, который растратил деньги из кассы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить директора продовольственного магазина, который присвоил 218 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Как выяснилось, 31-летний директор магазина в Сергиевском районе достал из главной кассы деньги и присвоил себе, в дальнейшем растратив.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодой мужчина рассказал полицейским в ходе расследования, что все деньги, которое он забрал из кассы, потратил.

За присвоение денег с использованием служебного положения ему грозит до шести лет лишения свободы.