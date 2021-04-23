В Самарской области директор продуктового магазина присвоил более 200 тысяч рублей

В Самарской области будут судить директора магазина, который растратил деньги из кассы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области будут судить директора продовольственного магазина, который присвоил 218 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.
Как выяснилось, 31-летний директор магазина в Сергиевском районе достал из главной кассы деньги и присвоил себе, в дальнейшем растратив.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодой мужчина рассказал полицейским в ходе расследования, что все деньги, которое он забрал из кассы, потратил.
За присвоение денег с использованием служебного положения ему грозит до шести лет лишения свободы.