В Самарской области директор продуктового магазина присвоил более 200 тысяч рублей

В Самарской области будут судить директора магазина, который растратил деньги из кассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить директора продовольственного магазина, который присвоил 218 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Как выяснилось, 31-летний директор магазина в Сергиевском районе достал из главной кассы деньги и присвоил себе, в дальнейшем растратив.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодой мужчина рассказал полицейским в ходе расследования, что все деньги, которое он забрал из кассы, потратил.

За присвоение денег с использованием служебного положения ему грозит до шести лет лишения свободы.