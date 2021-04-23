Самарские единороссы обсудят предвыборную программу с жителями

В партии предвыборную программу обсудят с жителями

«Единая Россия» обсудит с жителями региона свою предвыборную компанию, которая строится на основных положениях послания президента страны.

Среди приоритетных целей – развитие экономики, социальной сферы, вопросы экологии, культуры, внешняя политика и газификация в регионах.

Партия включит в предвыборную компанию реализацию масштабных проектов в регионе, таких как строительство и развитие дорожной инфраструктуры, обновление коммунальных сетей.

Как рассказал секретарь реготделения партии в Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров, к обсуждению предвыборной программы привлекут общественность. Таким образом, будет выработана программа, нацеленная на повышение качества жизни граждан.