В Тольятти управляющую компанию подозревают в подделке подписей в протоколе общего собрания

Некоторые жители так и не поняли, кому же должны теперь платить за коммуналку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти, по всей видимости, начинается передел рынка оказания коммунальных услуг. В Центральном районе жителям говорят о банкротстве управляющей компании №3, в Автозаводском районе и вовсе жители жилого дома обнаружили, что каким-то образом у них одна управляющая компания сменилась на другую.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в поле зрения силовиков оказались две конторы - ООО «ДЖКХ» и ООО «Экополис». А точнее протокол общего собрания собственников многоквартирного дома №1 на ул.Железнодорожной от 11 декабря прошлого года, где рассматривался вопрос о переходе дома от одной конторы к другой.

Согласно заключению экспертов, как минимум 10 подписей, которые стоят в этом документы, выполнены кем угодно, но только не теми людьми, от чего имени кто-то расписался.

В полиции по данному факту 22 апреля возбудили уголовное дело по ч.1 ст.327 УК РФ «Подделка официального документа». Правда, с кругом подозреваемых силовики пока не определились – они пока ссылаются на «неустановленных лиц».