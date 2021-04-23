В Самарской области Nissan Juke врезался в столб, водитель в больнице

Nissan Juke врезался в столб в Самарской области. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

На трассе Самара-Бугуруслан кроссовер Nissan Juke врезался в столб, его 25-летний водитель попал в больницу. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в четверг, 22 апреля, примерно в 10 утра. По данным полиции, водитель неправильно расположился на проезжей части, из-за чего и въехал в столб у дороги.

В результате аварии у автомобиля оказалась сильно разбита передняя часть. Пострадал водитель машины, с травмами его отвезли в больницу.

По данным полиции, водитель в момент аварии был трезв. Полиция по факту случившегося проводит проверку.