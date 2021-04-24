В Самарской области владелец незаконной автомойки пытался подкупить судебного пристава

Участники "переговоров" задержаны и опрошены, деньги изъяты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районе 22 апреля предприниматель пытался подкупить судебного пристава. «Переговоры» проходили в кафе «Старый хутор» на трассе М-5 «Урал».

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, владелец автомойки, которая решением суда признана незаконной и подлежащей сносу, «уговаривал» сотрудницу службы судебных приставов отложить это дело в долгий ящик. В качестве весомого аргумента в свою пользу и одновременно в благодарность за «сотрудничество», он пытался вручить девушке-приставу 20 тысяч рублей. Взамен надеялся на понимание и затягивание процесса сноса своей автомойки в Сызрани

Но сделка сорвалась, мужчина был задержан, а деньги изъяты. Операцию проводили вместе сотрудники полиции и следственного комитета региона. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.