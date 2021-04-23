В Самаре на сотрудников «СамараАвтоГаз» возбудили дело из-за хищений

В Самаре перевозчика заподозрили в махинациях с транспортными картами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили дело в отношении неустановленных сотрудников «СамараАвтоГаз». О появлении дела сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, а как в дальнейшем уточнили в департаменте транспорта, речь идет о сотрудниках перевозчика.

- Прокурорская проверка вскрыла системное хищение бюджетных средств, списываемых на фиктивные перевозки льготников по транспортным картам САГ, - написал депутат.

Ранее директора «СамараАвтоГаз» оштрафовали за то, что в городе плохо ходят автобусы. Кроме того, выяснилось, что водители перевозчика нарушали режим труда и отдыха.