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Общество23 апреля 2021 13:34

В Самаре на сотрудников «СамараАвтоГаз» возбудили дело из-за хищений

Выявлены махинации с транспортными картами
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре перевозчика заподозрили в махинациях с транспортными картами

В Самаре перевозчика заподозрили в махинациях с транспортными картами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили дело в отношении неустановленных сотрудников «СамараАвтоГаз». О появлении дела сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, а как в дальнейшем уточнили в департаменте транспорта, речь идет о сотрудниках перевозчика.

- Прокурорская проверка вскрыла системное хищение бюджетных средств, списываемых на фиктивные перевозки льготников по транспортным картам САГ, - написал депутат.

Ранее директора «СамараАвтоГаз» оштрафовали за то, что в городе плохо ходят автобусы. Кроме того, выяснилось, что водители перевозчика нарушали режим труда и отдыха.