Самара вошла в топ самых читающих городов России

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Самарская область попала в первую тройку самых читающих регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству пользователей электронных библиотек. Рейтинг составлен на основе обезличенных данных абонентов МегаФона, использующих сервис «МегаФон Книги» в первом квартале 2021 года.

Возглавляет список Москва и Московская область, на втором месте Санкт-Петербург с Ленобластью, следом идут Самарский регион, Башкортостан и Дагестан, далее расположились Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан, замыкает первую десятку Чечня.

Среди мобильных читателей Самарской области женщин на 44% больше, чем мужчин. Прекрасная половина предпочитает и читать, и слушать книги. Среди любителей электронного формата женщин на 30% больше, чем мужчин. Чаще электронными библиотеками в Самарской области пользуются абоненты в возрасте 34-37 лет. 6% онлайн-читателей старше 70-ти лет, а возраст некоторых из них достигает 95 лет. Наслаждаться интересными произведениями жители области предпочитают по пятницам и субботам. В основном жители области читают современные детективы, прозу, книги по развитию и личностному росту. Самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию: «Подсознание может всё!» Джона Кехо, руководство по выстраиванию отношений от доктора Гэри Чепмен «Пять языков любви» и бестселлер №1 в мире «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Также мужчины часто прибегают к актуальным советам Джо Диспенза «Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели», а женщины к учению Джен Синеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».

Востребованными писателями стали: мастер иронического детектива Дарья Донцова, создатель любовного фэнтази Марина Суржевская, а также литературовед и ученый – японист Борис Акунин.