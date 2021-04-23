В Самаре в скверах и парках начали уничтожать грызунов и клещей

Обработка территорий проходит при благоприятной погоде Фото: администрация Самары

В Самаре начали обрабатывать от клещей и грызунов общественные территории. Акарицидные и дератизационные мероприятия проводят в парках, сквера и на набережной, а также на крупных транспортных развязках города.

- На этой неделе уже обработали скверы в Самарском районе, рабы завершаются в Ленинском. На следующей неделе будут обработаны парки и набережная, - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.

Через месяц специалисты проведут мониторинг качества выполненных работ. Если грызуны и клещи будут обнаружены, то территорию обработают еще раз.

Кроме клещей, общественные пространства начнут избавлять от комаров. С мая по начало июнь проведут обработку парков, а на набережной работы по уничтожению кровососущих насекомых проведут три раза – в мае, июне и июле.