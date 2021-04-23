Девочки из команды "Тольяттикаучука" победили в турнире по гандболу

Девочки из Тольятти показали отличную игру Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В автомобильной столице состоялся детско-юношеский турнир по гандболу среди спортсменом 2010 года рождения. Он был посвящен 60-летию предприятия "Тольяттикаучук" и объединил под своими знаменами 10 коллективов из Тольятти, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и поселка Усть-Кинельский.

Соревнования проходили с 20 по 21 апреля на площадках УСК "Олимп". В финале сошлись девочки из команды Тольятти-2 и Санкт-Петербурга. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 28-1.

- Наши девочки сыграли блестяще для своих 11-ти лет. Хотелось бы посмотреть, как они выступаят с более равными конкурентами, где для победы нужен настоящий бойцовский характер, такой, каким всегда обладала их наставница Ирина Близнова, - отметил генеральный директор "Тольяттикаучук" Юрий Морозов, наблюдавший за спортивными баталиями с трибун.

На церемонии закрытия Морозов наградил победителей, вручил им призы, медали и роскошные кубки. Также он наградил лучших игроков в различных номинациях.

Отметим, что Тольятти много лет является центром женского гандбола в стране. "Тольяттикаучук" активно помогает в развитии этого вида спорта.