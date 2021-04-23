Самарские "Крылья Советов" показали эмоции после победы в Грозном

В полуфинале Кубка самарцы в Грозном победили "Ахмат"

Самарские "Крылья Советов" опубликовали видео с эмоциями после победного матча в Грозном, в котором волжане сенсационно победили "Ахмат" и вышли в финал Кубка страны.

На видео запечатлены моменты серии пенальти, когда Евгений Фролов сумел дважды отразить мяч во время штрафных ударов. Заметно напряженное ожидание и эмоции от победы у игроков и болельщиков.

Кстати, как рассказал вратарь "Крыльев Советов" после матча, он не знал, как бьют пенальти игроки "Ахмата".

В финале, который состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, "Крылья" встретятся с московским "Локомотивом". В самарском клубе сообщали, что помогут болельщикам с поездкой туда.

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