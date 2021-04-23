В самарском океанариуме отпразднуют Всемирный день пингвина

Пингвины Гумбольдта в самарском океанариуме крайне контактные и не боятся людей

25 апреля отмечается Всемирный день пингвина. В самарском океанариуме по этому случаю устроят праздничное мероприятие для гостей.

- 25 апреля океанариум организует экскурсию и лекторий для детей, в целях просвещения и привлечения внимания к теме сохранения популяции пингвинов, - рассказали в самарской океанариуме.

Экскурсовод проведет увлекательную экскурсию за 20 минут до кормления семейства пингвинов Гумбольдта, которые живут в самарском океанариуме. После для гостей будет проведена познавательная викторина с памятными призами и мягкими игрушками.

Пингвины Гумбольдта – это очень редкий и красивый вид птиц. У жителей Самары появится уникальная возможность не только познакомиться с ними и узнать много нового, но и принять участие в праздничном кормлении.