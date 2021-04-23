Самарские врачи провели уникальную операцию по созданию пищевода полуторогодовалой девочке

Сейчас с малышкой всё хорошо, она находится под наблюдением врачей

В Самаре, в больнице имени Середавина, врачи провели уникальную и сложнейшую операцию по созданию пищевода маленькому пациенту. Сложность заключалась в том, что у полуторагодовалой девочки с рождения не было пищевода и создать его требовалось из трех органов, которые находились в брюшной полости.

- Девочка родилась с патологией и за 1,5 года перенесла уже четыре операции, одна из которых помогла ребенку получать питание, а остальные были направлены на восстановление кишечной проходимости, - рассказал детский хирург областной клинической больницы Дмитрий Быков.

Врачи создали структуру, которая похожа на пищевод, но его еще не задействовали для еды, так как девочка еще только учиться глотать. В настоящее время ребенок находится в палате под наблюдением врачей и питается через зонд. Как только у малышки восстановится глотательный рефлекс, врачи будут пробовать кормить ее с использованием пищевода. После проведения такой операции малышка будет под наблюдением врачей до пятилетнего возраста.