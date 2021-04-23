Минтранс России отметил работу Самарской области по реализации поставленных задач

В регионе активно реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 апреля 2021 года в Москве состоялось заседание коллегии Министерства транспорта России, в которой принял участие губернатор самарской области Дмитрий Азаров. Министр транспорта Виталий Савельев отметил работу Самарской области в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На заседании присутствуют четыре губернатора, которых я хотел бы отдельно поблагодарить в части реализации поставленных задач, – отметил Виталий Савельев.

Самарская область – одна из лидеров в России по динамике инфраструктурного развития и по исполнению национальных проектов. В регионе активно ведется ремонт и реконструкция автодорог. В настоящее время реализуется строительство дороги Обход Тольятти и строительство моста через реку Волга, которое проводится по принципам государственно-частного партнерства.

- В прошлом году было отремонтировано по нацпроектам 305 км дорог, 234 км из которых регионального значения. В 2021 году будут отремонтированы еще 74 дорожных объекта, общей протяженностью 305 км, - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, в Самарской области обновлен подвижный состав общественного транспорта. В этом году планируется поставка еще 22 троллейбусов для перевозчиков Самарско-Тольяттинской агломерации.