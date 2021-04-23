Волонтеры и активисты «Единой России» приводят в порядок мемориалы и памятные места Самарской области

Активисты партии и местные жители привели в порядок места памяти в Самарской области

В Самарской области стартовал Международный субботник, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Активисты партии «Единая Россия» приняли участие в серии субботников и привели в порядок мемориалы и памятные места, посвященные защитникам Родины.

- С 17 апреля в надлежащее состояние были приведены множество памятников и мемориалов. К уборке присоединились тысячи жителей Самарской области, - рассказали представители партии.

В Самаре уборку провели в сквере имени героической летчицы Ольги Санфировой в Железнодорожном районе. Также были прибраны территории в Кировском и Красноглинском районах.

В Самарской области силами активистов в порядок были приведены места памяти Алексеевского района, Большеглушицкого, Борского, в селе Курумоч Волжского района, в Камышлинском и Кинельском районах области. Кроме того мероприятия по уборке и благоустройству воинских мемориалов стартовали и в Нефтегорском, Похвистневском, Сергиевском и в Сызранском районах Самарской области.