В Самаре на улице Ново-Вокзальная сгорело такси

На месте работают пожарные Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 23 апреля, в Самаре на улице Ново-Вокзальная произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- На Ново-Вокзальной, в сторону Стара-Загоры горит такси. Дыма очень много, - пишет автор фотографии.

По словам очевидцев, пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают пожарные и бригада скорой помощи. В настоящее время о причинах возгорания автомобиля неизвестно, также нет официальных данных о пострадавших.

Судя по информации в Яндекс.Картах, на данном участке дороги образовалась пробка почти от Нагорной. Автомобиль стоит по левой стороне дороги.