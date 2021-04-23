24 апреля в Самаре в парке Дружбы пройдет выставка ретро-автомобилей

На выставке любой желающий сможет сфотографироваться с ретро-техникой

В субботу, 24 апреля, в парке Дружбы состоится выставка ретро-автомобилей. Жителям и гостям города покажут мотоциклы, военную технику и автомобили СССР.

- На площади парка, где совсем еще недавно был ледовый каток, будет размещена выставка ретро-автомобилей. Открытие выставки в 11:00, - рассказали в МАУ «Парки Самары».

Все экспонаты будут доступны для фотографирования, вход на выставку свободный. Выставка будет проходить на территории парка с 11 утро до 15 дня.

Напомним, 25 апреля для гостей океанариума проведут увлекательную экскурсию в мир пингвинов. Самарцы смогут не только узнать о жизни этих удивительных птиц, но и принять участие в их кормлении.