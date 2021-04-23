В самарской колонии у одной из осужденных нашли бижутерию в банке из-под крема

Родственник попытался передать заключенной бижутерию Фото: УФСИН по Самарской области

В самарской исправительной колонии №15 у одной из осужденных изъяли бижутерию, которую ей принес родственник. Данные предметы не относятся к переданным в установленном порядке вещам, поэтому были изъяты.

- Сотрудниками отдела безопасности при досмотре передачи в баночке из-под крема были обнаружены украшения. Серьги, кольца, подвески и пирсинги были переданы осужденной вместе с хозтоварами и продуктами, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

По факту неправомерных действий было возбуждено административное дело по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.