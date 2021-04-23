В Самарской области появится крупный ледовый комплекс с четырьмя ледовыми площадками

Сейчас ищут место для возведения объекта Фото: ХК "Лада"

В пятницу, 23 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта России Олегом Матыцином. Стороны обсудили перспективы развития спорта в Самарской области.

Олег Матыцин пригласил Самарскую область проработать модель управления возведения спортивных объектов на принципе государственно-частного партнерства. В настоящее время с одним из потенциальных инвесторов была проведена встреча, осталось только выбрать место для нового спортивного объекта.

Планируется возвести в Самарской области ледовый комплекс, который под одной крышей объединит четыре ледовые площадки, а также инфраструктуру для досуга и отдыха.

- В ближайшие 3 недели мы подберем площадки для возможного размещения этого объекта на территории Самарской области. У меня уже есть идеи, где это можно сделать, и рассчитываем, что этот масштабный проект также будет реализован - на средства инвесторов, - сообщил Дмитрий Азаров.