В Самаре ищут пропавшую 14-летнюю девочку в серой пижаме

Кристина была одета в пижаму и белые кроссовки Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники полиции просят оказать содействие в поиске пропавшей 14-летней Кристины Басиста. Девочка ушла из дома на проспекте Карла Маркса 20 апреля и до настоящего времени о ее местонахождении неизвестно.

- Сотрудники полиции отрабатывают места возможного пребывания подростка, устанавливают ее круг общения, осуществляют проверку по учетам медицинских и социально-реабилитационных учреждений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы пропавшей: на вид 14 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения. У Кристины зеленые глаза и темно-русые волосы до плеч.

Девочка может быть одета в серую пижаму и белые кроссовки с зелеными вставками.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Кристины Басиста, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 112.