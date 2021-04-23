Дмитрий Азаров и руководство ВЭБ.РФ обсудили проекты в сфере сжиженного природного газа

Создание производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ поможет улучшить экологию в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области встретился с руководством ВЭБ.РФ и АО «Промтехнологии» (входит в ГК «Ростех»). Стороны обсудили возможность реализации в губернии проекта по созданию производственной и сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа.

Проект подразумевает строительство заводов по производству СПГ, а также возведение специализированных заправок и закупку нового общественного транспорта, который будет использовать экологически чистое топливо. Самарская область может стать первой стране, где реализован высокоэкологичный проект, полностью соответствующий задачам по снижению вредных выбросов в атмосферу.

- Самарская область в качестве пилотного региона выбрана не случайно. Ведь именно этот регион является лидеров в сфере реализации масштабных инфраструктурных проектов, - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман.

Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области особое внимание уделяется экологии. Системно ведется работа с промышленными предприятиями, которые являются потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха, создан общественный экологический совет при Губернаторе, разрабатывается региональный экологический стандарт, ведется закупка общественно транспорта на газомоторном топливе. Проект в сфере СПГ может вывести региональную экологическую кампанию на новый уровень.

- У нас формируется стратегическое партнерство с ВЭФ.РФ и целый ряд проектов по масштабной трансформации экономик. Я уверен, что это будет еще один важный проект, - отметил Дмитрий Азаров.