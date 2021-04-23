В Кировском районе Самары ликвидируют несанкционированные свалки

Рабочие убирают мусор после снесенных гаражей Фото: администрация Самары

В Самаре в рамках месячника по благоустройству, внутригородские районы ликвидируют несанкционированные свалки, а также производится расчистка участков после демонтажа нелегальных построек. Сегодня уборка проводилась возле дома №173 по улице Ташкентская.

- В работе 2 единицы спецтехники, а также 6 рабочих. До конца дня планируется вывезти порядка 200 тонн мусора, - прокомментировал начальник участка подрядной организации Павел Шиманков.

За 2021 год в Кировском районе планируется вывезти 3,5 тысячи тонн мусора с незакрепленных территорий. Представители администрации проводят мониторинг района и обеспечивают контроль за расчисткой от мусора. Также мусор убирается по обращениям самих местных жителей, которые могут оставить жалобу в социальных сетях.