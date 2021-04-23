В Самарской области создали уникальную технологию переработки жидких отходов

Очищенную воду можно использовать в сельском хозяйстве и в животноводстве

Резидент технопарка «Жигулевская долина» разработал инновационную технологию получения очищенной воды из перерабатываемых жидких отходов. Это новейшая запатентованная разработка, которая не имеет аналогов в этой области.

- За счет способности создавать замкнутые экологически чистые системы, малой занимаемой рабочей площади и низких капиталовложений, использование технологии показало свою уникальную эффективность, высокую производительность и энергоёмкость. На переработку 1м3 стока тратится не более 10 рублей, - рассказали в компании ООО «Альтернативные экологические проекты».

Предпринимателей поддерживает министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова.

- Резиденты технопарка получают все виды поддержки от консультации до поиска инвесторов и привлечения финансирования, - отметил Дмитрий Богданов.

Разработка самарских инженеров уже широко используется не только в частных предприятиях, но и в крупнейших корпорациях страны. Например, ООО РЖД планируют использовать систему очистки для ливневок, канализации, нефтесодержащих стоков и переработки стоков пассажирских составов и ж/д вокзалов. Кроме того, очищенную до норм ПДК воду можно использовать в сельском хозяйстве, а также в качестве органических удобрений.

В настоящее время в «Жигулевской долине» действует более 240 резидентов, которые создали для жителей Тольятти две тысячи рабочих мест. Технопарк входит в тройку лучших в стране.