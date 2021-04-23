Прокурор Самарской области добился отмены решения суда о выселении 92-летнего ветерана из квартиры

В областном суде поддержали апелляционное представление прокурора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель прокурора Самарской области поддержал апелляцию в Самарском областном суде на незаконное решение суда по делу о выселении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны из собственной квартиры.

Резонансное дело потрясло жителей Самары в прошлом году. 24 ноября 2020 года Новокуйбышевский городской суд удовлетворил исковые требования неродной внучки ветерана, которая утверждала, что его квартира по закону принадлежит ей. Как выяснилось, после смерти супруги отчим пообещал неродной внучке подарить ей квартиру. После заключения договора дарения, пенсионер вместе с внучкой остались жить в этой квартире по устному соглашению.

- Ветеран тяжело переживал смерть своей супруги, для него спорная квартира является нематериальной ценностью, связана с воспоминаниями о прежней прожитой жизни,- рассказали в областной прокуратуре.

В суде первой инстанции установили, что собственница, в лице неродной внучки, не содержала жилое помещение с 2003 года, что является основным условием договора, а коммунальные платежи выплачивали частично в период с 2010 по 2012 годы. Таким образом, бремя по содержанию квартиры по настоящее время несет пенсионер. Однако спустя 18 лет женщина все же решила распоряжаться квартирой и подала в суд на выселение дедушки, для которого это жилье единственное. Несмотря на эти обстоятельства, суд все же принял решение в пользу внучки.

Прокурор Новокуйбышевска подал апелляцию на решение суда, и 21 апреля 2021 года в это решение было внесено изменение. Теперь пенсионер имеет право пользоваться спорной квартирой еще три года.