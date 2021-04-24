Из сержантов в зэки: в Самаре вынесли приговор военному, который работал на интернет-магазин по продаже наркотиков

По самым скромным подсчетам, нарколаборатория в Самаре приносила доход в 9-10 млн рублей в месяц Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре вступил в законную силу приговор Юрию Б. – парень служил в регионе по контракту, плюс «сотрудничал» с интернет-магазином SM SAMARA MALL, который распространял наркотики по Поволжскому, Уральскому и Волго-Вятскому экономическим округам.

Дела шли настолько хорошо, что ребята открыли в Самару собственную лабораторию по производству мефедрона – для этого вложили миллион рублей в переоборудование двух гаражей в Железнодорожном районе. Но результат себя оправдал – первая же «варка» дала товара примерно на 10 млн рублей.

По версии следствия, наркодиллерами управлял простой страховой агент Никита из Самары, в качестве доверенных лиц он привлек к работе надежных товарищей. Одним из них был Юрий Б., служивший по контракту в Рощинском. На Юрия сначала легла задача по распространению товара по месту «обитания», а потом – контроль за оптовыми поставки наркотиков по всему ПФО.

- После задержания Юрий признал вину и активно сотрудничал со следствиям: изобличал других участников группы, рассказывал о том, как был организован весь процесс, - говорят в Самарском гарнизонном военном суде, где в этом году судили молодого человека. – Суд учел в качестве смягчающих наказания обстоятельств его чистосердечное раскаяние, признание вины, досудебное соглашение о сотрудничестве, положительные характеристики, наличие малолетнего ребенка, а также тот факт, что в период прохождения он принимал участие в выполнении специальных заданий Правительства Российской Федерации.

Суд лишил Юрия воинского звания «сержант» и приговорил его к 14 годам и одному месяцу колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. Молодой человек подал апелляционную жалобу на приговор, но добился немного: после выхода из колонии дополнительного наказания в виде ограничения свободы не будет. В таком виде приговор уже вступил в законную силу.

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Группировка могла позволить себе и своим клиентам любой каприз: товар в кредит, зарплату в биткойнах и даже собственную нарколабораторию стоимостью в миллион рублей (подробности)