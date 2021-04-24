В начале велосезона самарцам предлагают убрать мусор

В Волжском районе сегодня состоится велосубботник Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня в Самаре все желающие могут открыть велосезон вместе со спортивно-туристическим клубом "ВелоСамара".

К полудню всех любителей велосипедных прогулок приглашают на велосубботник, который пройдет в Волжском районе. Организаторы обещают привезти с собой мешки, в которые можно будет собрать мусор, оставшийся на полянках после зимы.

Для тех, кому до Волжского района ехать слишком далеко, есть и иной маршрут - до стадиона "Солидарность-Арена ("Самара-Арена"). Правда, тут путь придется выбирать заранее, потому что часть дорог перекрыта.

Перекрытия коснулись следующих участков дорог на период времени с 8 утра до 4 часов вечера:

- ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину хутору;

Проезд № 2;

- ул. Дальняя на участке в 500 метров от ул.Арена 2018.

Автобусы № 96, 205, 295 в указанное время пустят в объезд.