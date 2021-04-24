Самарский видеоблогер снял видео про ретроавтомобили в парке Дружбы

Самарцы могут увидеть своими глазами десятки старинных автомобилей, которые выглядят, как новые Фото: принтскрин видео.

Сегодня в самарском парке Дружбы с 11 до 15 часов дня можно увидеть мотоциклы, военную технику и автомобили времен Советского Союза.

Выставка техники организована при помощи сразу нескольких общественных организаций: Самарского Ретро клуба, Авто Мото Арены и клуба "Советские мотоциклы".

Первый репортаж из парка Дружбы уже опубликовал самарский видеоблогер Евгений Щекин: не смотря на пасмурную погоду, самарцы гуляют по аллеям и удовольствием рассматривают не только черные "Волги" и "Чайки", но и велосипеды, видеокамеры, фотоаппараты и даже кукол, которые в парк принесли любители старины. От таких экспонатов детей "оттащить" сложнее всего.

Многие экспонаты выглядят так, как будто сошли с конвейера буквально вчера, некоторые из автомобилей - на ходу.

Выставка проходит на центральной площади парка, у самарцев еще есть время, чтобы посетить ее.