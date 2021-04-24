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Общество24 апреля 2021 12:50

Во время Всероссийского субботника в Самаре не только убирают мусор, но и сажают деревья

Особое внимание уделяется общественным пространствам, которые обновили по программе "Формирование комфортной городской среды"
Алена МАРКИНА
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Власти помогли жителям сделать их дворы чище и зеленее

Власти помогли жителям сделать их дворы чище и зеленее

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

24 апреля в Самаре проходит Всероссийский субботник. Особое внимание уделяется тем местам, которые ранее были благоустроены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". В частности - сквер, который появился на месте рынка на ул.Авроры. Власти обещают, что в ближайшее время здесь появятся спортивные тренажеры, зоны отдыха и фонтан.

На субботник вышли и жители обычных жилых домов. К примеру, на Южном проезде, 182 в Советском районе Самары, решено высадить новые деревья, чтобы двор стал зеленее, тенистее и прохладнее.

- Инициативные жители обратились с предложением озеленить двор, - рассказал депутат Самарской Губернской думы Александр Живайкин, который принимал участие в мероприятии. - Мы с ними уже реализовывали совместный проект по установке детской площадки. И самые угрюмые скептики поверили, что совместно можно реализовать любые задумки. Деревья были закуплены и высажены на радость жителям, уверен, что без заботы не останутся.