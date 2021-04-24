Со вбросами при подаче заявок на участие в «Бессмертном полку» будет бороться нейросеть

В прошлом году из-за самоизоляции акция "Бессмертный полк" тоже проходила в онлайн-формате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году из-за эпидемиологической обстановки шествие «Бессмертного полка» вновь пройдет в онлайн-формате. Для регионов, в том числе для Самарской области, сформируют отдельную колонну. Чтобы избежать прошлогодних скандалов, организаторы усилили меры безопасности при отборе заявок.

Напомним, в 2020 году среди изображений героев, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны, вдруг обнаружились лица нацистов. Людей, которые опубликовали такие фотографии, быстро вычислили, они объяснили, что не хотели никому навредить, и все это было шуткой. «Шутников» наказали по закону, а для заявок придумали несколько ступеней модерации.

Как сообщил директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Владислав Крейнин, чья организация является партнером проекта «Бессмертный полк», в этом году все заявки сначала пройдут через нейросеть, которая «отсмотрит» фотографии, сравнивая их с данными о фашистах. Потом данные уже в ручном режиме проанализируют люди.

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