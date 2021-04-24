Самарский губернатор в выходные обсуждает дополнительное финансирование дорог с депутатами Госдумы

Дмитрий Азаров продолжает работать даже в выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава региона Дмитрий Азаров в выходные продолжает в Москве работу по привлечению средств из федерального бюджета для региональных проектов. В частности, 24 апреля губернатор встретился с депутатами Госдумы Андреем Макаровым и Леонидом Симановским.

Они обсуждали возможное финансирование развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона, а также социально-значимые проектов. О каких конкретно предложениях шла речь и каких соглашений удалось достигнуть, пока не сообщается.

Между тем, именно депутаты Леонид Симановский и Андрей Макаров ранее вместе с Дмитрием Азаровым смогли добиться выделения денег на реконструкцию Дворца спорта и здания цирка в Самаре, благодаря их же усилиям строится набережная в Автозаводском районе Тольятти, плюс стабильно выделяются деньги на возведение Сокского моста с опережением графика.