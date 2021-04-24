Когда потеплеет в Самарской области

Жители региона с нетерпением ждут тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область вернулась апрельская прохлада. Пока жители региона мерзнут дома и сетуют на плохую погоду, дождь, сырость и холод, синоптики лишь пожимают плечами: это же типично для этого времени года и месяца.

- В третьей декаде апреля средняя температура воздуха ожидается ниже нормы всего на полградуса, - сообщили в Приволжском УГМС.

Когда же самарцам ждать потепления?

Увы, в эти выходные и в начале следующей недели намного теплее не станет. Синоптики прогнозируют переменную облачность, 10-15 градусов тепла днем и всего 1-6 градусов со знаком «плюс» по ночам. Кроме того, будет дуть сильный ветер – до 15-20 метров в секунду в воскресенье и 5-10 метров в секунду в понедельник и вторник, то есть 26 и 27 апреля соответственно.

Что будет дальше – с уверенностью говорить сложно. По предварительным данным, самым холодным днем будущей недели станет среда: +9 градусов днем и дождь. Зато потом станет теплее, хотя пасмурная погода и сохранится. К 1-2 мая воздух может прогреться до +19 градусов тепла. Однако удастся ли избежать дождя, на майские праздники, пока не ясно.