В Самаре кондукторов превратят в контролеров

Устройства для безналичной оплаты установят в трамваях №№20к и 24, а также в троллейбусе №19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский транспорт продолжают оборудовать валидаторами – устройствами для оплаты проезда с транспортной, пенсионной или банковской картами.

Как сообщает «СитиТрафик» со ссылкой на руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в этом году аппараты для безналичной оплаты установят в трамваях, которые ездят по маршрутам №№20к и 24, а также в троллейбусе №19. До этого чудо-аппараты уже поставили в трамвайных маршрутах №№ 5, 20 и 22.

Интересно, что при этом власти надеются избежать сокращений кондукторов. Мало того, что на них остается функция «обилечивания» пассажиров, которые оплачивают проезд наличкой, так они теперь еще и станут контролерами. Предполагается, что именно кондуктор будет проверять, все ли пассажиры оплатили проезд – в том числе при помощи валидатора.

Власти напоминают: если ваша карта попала в так называемый «черный список», вы все равно должны оплатить проезд – либо другой картой, либо наличкой.