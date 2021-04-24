Светильник в виде лодки и танец вяленых лещей: архитектор показал, как могла бы выглядеть станция метро «Самарская»

Этот концепт никому не понравился. Фото: Дмитрий Орлов

Самарский архитектор Дмитрий Орлов показал один из вариантов отделки станции метро «Самарская». Напомним, эта станция должна стать следующей после «Алабинской», вход в нее будет располагаться в районе остановки на ул.Ярмарочной.

В апреле Дмитрий Орлов опубликовал в соцсетях концепт-картинки интерьеров внутри станции:

- Мысль была такова - эта станция ближе всех подбирается к Волге, и именно там будут выходить люди, чтобы посмотреть обожаемые мною панорамы с площади Славы и спуститься к воде. Поэтому можно посвятить пространство станции реке. Перрон - это как бы дно реки и над изумленными пассажирами проплывают драккары, кнорры, ладьи, лодьи и лодки, которые проплывали по Волге тысячу лет, - объясняет архитектор. Но потом признает: идея никому, кроме него, не понравилась. Поэтому от «танца вяленных лещей» и прекрасных светильников на тему викингов пришлось отказаться.

Вход в станцию метро "Самарская" будет в районе остановки "Ярмарочная". Фото: Дмитрий Орлов

Напомним, контракт на строительство станции метро «Самарская» был заключен с ООО «Волгатрансстрой-проект» еще в 2018 году, сейчас утрясаются формальности и разрешения. Власти предполагают, что «Самарская» не вытянет из бюджета более, чем 6,7 млрд рублей, оправдаются ли эти ожидания, пока не ясно.

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