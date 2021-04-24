В Самаре из-за строительства ливневки перекрывают движение на ул.Максима Горького

Горадминистрация просит заранее планировать пути объезда перекрытого участка дороги
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в ночь с 25 на 25 апреля перекрывают участок улицы Максима Горького. Ограничения будут действовать с 10 часов вечера 24 апреля по 9 часов утра 25 апреля. Проехать нельзя будет на небольшом участке дороги: от улицы Льва Толстого до улицы Некрасовской.
Как сообщает городская администрация, ограничение движение транспорта вводится из-за строительства в этом месте ливневой канализации.
Напомним, этим летом самарцев ждут ограничения в движения по нескольким участкам дорог. Это связано с грядущей реконструкцией Московского шоссе, а также с уже начавшимся строительством двухуровневой развязки в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Собственно, в районе стройки уже сейчас то и дело образуются пробки.
Наиболее предприимчивые самарцы объезжают их на самокатах - недавно в город "зашли" две конкурирующие конторы, которые предлагают брать электросамокаты напрокат. Услуга уже сейчас очень востребована среди молодежи.
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