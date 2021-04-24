В Самарской области за сутки подтверждено 13 смертей от коронавируса

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 60 433 случаев, почти полторы тысячи человек погибли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 апреля в Самарской области подтверждено 189 новых случаев коронавируса. Больше всего – в Самаре (73 новых факта), Тольятти (32 случая) и Отрадном (11 заболевших).

Далее по городам и районам выявлено: 9 новых пациентов в Чапаевске, 8 – в Сызрани и Ставропольском районе, 7 – в Новокуйбышевске, 5 – в Нефтегорском районе, по 4 – в Похвистнево и Сергиевском районе, по 3 – в Безенчукском и Борском районах, по 2 – в Кинеле, Елховском, Кинельском, Клявлинском, Красноярском, Пестравском и Сызранском районах и по одному – в Жигулевске, Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Камышлинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском и Хворостянском районах.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 60 433 случаев. Из них 57 570 выздоровели, 1 428 погибли. Из них 13 случаев подтверждено за последние сутки, погибшим было от 41 года до 83 лет, у большинства из них ковид обострил сопутствующие заболевания.